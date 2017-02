Swimming: Stingrays load up on state qualifiers

The Minnesota state meet is Feb. 19 at the University of Minnesota.

Two senior Stingrays -- Nathan Johnson and Madison Neuberger -- are practicing for their final state meet. Here are all the Stingrays who have qualified for the 2017 state competition:

Carboys Almodovar: girls 15 and over 100 IM

Jackson Bonnett: boys 15 and over 100 back

Gerrit Bos: boys 13-14 50 free, 100 back, 100 breast

Kalen Brands: boys 15 and over 100 breast

Hailey Cauwels: girls 15 and over 100 back

Zoie Chanthorath: girls 8 and under 25 breast

Gabrielle Chapulis: girls 11-12 200 free

Blaine Doeden: boys 15 and over 50 free, 100 fly, 100 free

Anwar J. Farra: boys 15 and over 100 breast

Grace Fields: girls 13-14 200 IM

Miles Fischer: boys 11-12 200 free

Stephanie Flores: girls 15 and over 100 back

Ashley Freese: girls 9-10 100 IM, 50 fly, 50 breast

Lexi Freese: girls 15 and over 100 IM

Nick Freese: boys 13-14 50 free, 100 free, 100 breast

Luke Gordon: boys 13-114 100 free

Emma Haren: girls 9-10 100 free

Christian Hooge: boys 9-10 50 back

Kyle Janssen: boys 15 and over 50 free, 500 free, 100 free

Nathan Johnson: boys 15 and over 50 free, 200 breast, 100 breast

Max Langerud: boys 15 and over 100 back, 200 breast

Jamie Newman: girls 15 and over 200 free

Marah Purdy: girls 11-12 50 free

Ben Schreiber: boys 9-10 50 free, 100 free, 50 breast

Caleb M. Schreiber: boys 15 and over 100 IM, 100 free

Isaac Schreiber: boys 13-14 200 free

Sophie Wietzema: girls 13-14 100 back

Girls 8 and under 100 medley relay: Hope Almodovar, Zoie Chanthorath, Dayanara Esparza, Jordan Schreiber

Boys 9-10 200 medley relay: Christian Hooge, Lance Gordon, Ben Schreiber, Coyer Robinson

Girls 11-12 200 medley relay: Ivy Jenson, Kendall Nixon, Marah Purdy, Gabrielle Chapulis

Boys 13-14 200 medley relay: Eli Robinson, Jakeb Hooge, Gerrit Bos, Nick Freese

Boys 15 and over 200 A medley relay: Kyle Janssen, Nathan Johnson, Blaine Doeden, Max Langerud

boys 15 and over 200 B medley relay: Kalen Brands, Anwar J. Farra, Caleb M. Schreiber, Luke Gordon

Girls 8 and under 100 free relay: Zoie Chanthorath, Jordan Schreiber, Dayanara Esparza, Liv VanderKooi

Girls 9-10 200 free relay: Violet Chapulis, Hope Almodovar, Quinn Benz, Olivia Almodovar

Boys 9-10 200 free relay: Christian Hooge, Lance Gordon, Coyer Robinson, Ben Schreiber

Girls 11-12 200 A free relay: Ivy Jenson, Ashley Freese, Gabrielle Chapulis, Marah Purdy

Girls 11-12 200 B free relay: Selma Almodovar, Kendall Nixon, Jenni Flores, Emma Haren

Boys 13-14 200 free relay: Nick Freese, Luke Gordon, Isaac J. Schreiber, Gerrit Bos

Girls 15 and over 200 free relay: Madison Neuberger, Hailey Cauwels, Sophie Wietzema, Jamie Newman

Boys 15 and over 200 A free relay: Blaine Doeden, Nathan Johnson, Max Langerud, Kyle Janssen

Boys 15 and over 200 B free relay: Anwar J. Farra, Kalen Brands, Miles Fischer, Caleb M. Schreiber